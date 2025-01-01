Kaushambi News: कौशाम्बी की बेटी सुनीता सरोज ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स में रजत जीता

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सुनीता की इस सफलता से परिवार और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। स्पोर्ट्स स्टेडियम कौशाम्बी की खिलाड़ी सुनीता को कोच संदीप कुमार और खेलो इंडिया से जुड़े कोच रुस्तम खान का मार्गदर्शन मिला। नियमित अभ्यास, मेहनत और अनुशासन के दम पर उन्होंने यह राष्ट्रीय मुकाम हासिल किया।ओलंपिक संघ कौशाम्बी के अध्यक्ष डॉ. अरुण केशरवानी ने सुनीता को बधाई दी। उन्होंने इसे पूरे जनपद के लिए गौरव का विषय बताया। उपक्रीड़ा अधिकारी अजय प्रताप साहू ने भी सुनीता की उपलब्धि को सराहा। सुनीता की मां गुरु देई देवी और पिता चुन्नी लाल ने बेटी की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की।ग्रामीण बेटियों के लिए प्रेरणासुनीता की यह सफलता ग्रामीण क्षेत्र की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। उनके कोच संदीप कुमार और रुस्तम खान ने उन्हें लगातार मार्गदर्शन दिया। सुनीता ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से यह मुकाम पाया है। यह उपलब्धि कौशाम्बी जिले के खेल जगत के लिए भी महत्वपूर्ण है।