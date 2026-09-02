न्याय की लड़ाई को गांव-गांव पहुंचाएं : अमरनाथ मौर्या
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:49 AM IST
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नरसिंहपुर कछुआ गांव में मंगलवार को समाजवादी पार्टी की ओर से सामाजिक भाईचारा की बैठक हुई। इसमें पार्टी प्रदेश सचिव अमरनाथ मौर्या ने कहा पीडीए का मतलब पीड़ित है। अधिकार व सम्मान के लिए एकजुट होना जरूरी है। ऐसे में सामाजिक न्याय की लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। मुख्य अतिथि का पार्टी जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिला अध्यक्ष ने बताया पीडीए केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक, भागीदारी और बराबरी की लड़ाई है।
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