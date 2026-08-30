Kaushambi News: सक्षम में प्रधानाध्यापकों को मिला शैक्षणिक नेतृत्व का प्रशिक्षण

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प्राचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक निधि शुक्ला के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण में विद्यालय के नेतृत्व, शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षक सहयोग, विद्यार्थियों की सीखने की जरूरतों और बाल-अनुकूल वातावरण निर्माण पर चर्चा की गई। प्रशिक्षकों ने प्रधानाध्यापकों को विद्यालय विकास की कार्ययोजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन की रणनीतियां बताईं।अंतिम दिन सुरेश चंद्र मिश्र, डॉ. संदीप तिवारी, डॉ. वंदना सिंह, राजेंद्र भारतीय एवं डॉ. प्रमोद सेठ ने विभिन्न सत्रों का संचालन किया। प्रशिक्षण में कड़ा, मंझनपुर, सिराथू और नेवादा विकासखंड के प्रधानाध्यापकों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए गए।प्रधानाध्यापकों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए कहा कि यहां मिली नई अवधारणाओं और रणनीतियों को विद्यालयों में लागू कर शैक्षणिक गुणवत्ता और सकारात्मक वातावरण बेहतर करने का प्रयास करेंगे।