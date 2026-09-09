Kaushambi News: घर से एक किलो चांदी, गहने और नकदी चोरों ने की पार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:34 AM IST
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सैनी के रामपुर धमावां गांव के मजरा सरैया में सोमवार रात चोरों ने घर के पीछे की ईंट की दीवार में सेंध लगाकर गहने समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर एक किलो चांदी, तीन तोले सोने के जेवर, नकदी और गृहस्थी का सामान साफ कर दिया। मंगलवार सुबह परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
सरैया गांव निवासी धनराज मौर्य सोमवार रात परिवार के साथ घर के आगे वाले कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार सुबह नींद खुली तो घर के लोगों ने कमरे में सामान बिखरा देखा। इस दौरान नकदी और गहने गायब थे।
सीओ सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
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सरैया गांव निवासी धनराज मौर्य सोमवार रात परिवार के साथ घर के आगे वाले कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार सुबह नींद खुली तो घर के लोगों ने कमरे में सामान बिखरा देखा। इस दौरान नकदी और गहने गायब थे।
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सीओ सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
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