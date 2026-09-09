Kaushambi News: शव दफनाने के लिए दो पक्ष आमने-सामने, साढ़े पांच घंटे चली पैमाइश

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सेंवढ़ा निवासी अखिलेश के अनुसार, उनके भाई दक्खिनी (80) की सोमवार रात बीमारी से मौत हो गई थी। मंगलवार सुबह परिजन जिस भूमि पर शव दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, उसे अखिलेश ने अपने पिता को पट्टे में मिली भूमि बताया। इसी दौरान ग्राम प्रशासक के पति चंद्रपाल मौके पर पहुंचे और भूमि को दूसरे पक्ष की बताते हुए विरोध किया। विज्ञापन

विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग जुट गए। सूचना पर लेखपाल संदीप सिंह ने सुबह करीब नौ बजे पुलिस की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश शुरू की। नापजोख के बाद दोपहर बाद ढाई बजे प्रशासन ने अखिलेश के निजी खेत में शव दफन कराया। एसडीएम प्रेरणा गौतम ने बताया कि पैमाइश के बाद अखिलेश के परिजनों की भूमि चिह्नित कर दी गई है। सेंवढ़ा निवासी अखिलेश के अनुसार, उनके भाई दक्खिनी (80) की सोमवार रात बीमारी से मौत हो गई थी। मंगलवार सुबह परिजन जिस भूमि पर शव दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, उसे अखिलेश ने अपने पिता को पट्टे में मिली भूमि बताया। इसी दौरान ग्राम प्रशासक के पति चंद्रपाल मौके पर पहुंचे और भूमि को दूसरे पक्ष की बताते हुए विरोध किया।विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग जुट गए। सूचना पर लेखपाल संदीप सिंह ने सुबह करीब नौ बजे पुलिस की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश शुरू की। नापजोख के बाद दोपहर बाद ढाई बजे प्रशासन ने अखिलेश के निजी खेत में शव दफन कराया। एसडीएम प्रेरणा गौतम ने बताया कि पैमाइश के बाद अखिलेश के परिजनों की भूमि चिह्नित कर दी गई है।

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पिपरी कोतवाली क्षेत्र के सेंवढ़ा गांव में मंगलवार सुबह बुजुर्ग की मौत के बाद शव दफनाने की जगह को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। एक पक्ष भूमि को पट्टे में मिली जमीन बता रहा था, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे अपनी भूमि बताते हुए शव दफनाने का विरोध किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने करीब साढ़े पांच घंटे तक पैमाइश कराई। इसके बाद प्रशासन ने मृतक के परिजनों की निजी भूमि चिन्हित कराकर वहीं शव दफन कराया।