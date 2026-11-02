Kaushambi News: काजल ने गांव में खड़ा किया रोजगार का मॉडल, 10 महिलाओं को दे रहीं काम

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काजल ने महिलाओं की जरूरत और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सस्ते सैनिटरी पैड बनाने का काम शुरू किया। उनका प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं भी आसानी से सैनिटरी पैड खरीद सकें। इसके साथ ही वह साबुन का भी निर्माण कर रही हैं। उनके उत्पाद स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरतें पूरी करने के साथ महिलाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं।दूसरी महिलाओं को भी बना रहीं आत्मनिर्भरकाजल की पहल केवल खुद तक सीमित नहीं है। वह गांव की अन्य महिलाओं को भी काम सिखाकर उन्हें हुनरमंद बना रही हैं। इस काम में आठ से दस महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्हें रोजगार मिल रहा है। उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनें।राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की तैयारीकाजल अब अपने उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहती हैं। हालांकि, बाजार तक पहुंच और उत्पादों की मार्केटिंग उनके सामने बड़ी चुनौती है। उनका मानना है कि प्रशासन और संबंधित विभागों का सहयोग मिले तो इस छोटे प्रयास को बड़े व्यवसाय में बदला जा सकता है। इससे गांव की और भी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का रास्ता खुलेगा।