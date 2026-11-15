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Kaushambi News: महिला डॉक्टर के घर चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

Sun, 15 Nov 2026 02:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:03 AM IST
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Clue found in CCTV footage regarding the theft at a female doctor's house
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रेखा गुप्ता के घर शुक्रवार दिनदहाड़े हुई 25 लाख रुपये की चोरी के मामले में, दूसरे दिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिला है। फुटेज में एक संदिग्ध बैग लेकर घर के अंदर जाता और कुछ देर बाद दूसरा बैग लेकर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने में जुटी है।
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सीओ मंझनपुर सौरभ सामंत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक ही व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं। वह एक बैग लेकर घर के अंदर जाता है और वहां से दूसरा बैग लेकर निकलता दिखाई दे रहा है। पुलिस टीम फुटेज को बारीकी से खंगाल रही है। संदिग्ध के आने-जाने के रास्तों और उसकी पहचान के लिए आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है।
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गौरतलब है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के घर यह चोरी सुबह 10 बजे से दोपहर करीब पौने तीन बजे के बीच हुई थी। घटना के समय परिवार के सदस्य घर से बाहर थे। चोर घर का ताला तोड़कर करीब पांच से छह लाख रुपये नकद और शादी के समय मिले सोने-चांदी के जेवर समेट ले गए। चोरी गए सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है।
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घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सत्यनारायण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और घटनास्थल का निरीक्षण किया था। अब फुटेज में संदिग्ध की गतिविधियां सामने आने के बाद पुलिस उसकी पहचान कर जल्द ही चोरी का खुलासा करने में जुटी है।
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