विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार को अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और दिल्ली मार्ग पर सबसे अधिक दबाव रहा। इससे बस आते ही सीट पाने के लिए यात्रियों में होड़ लग गई। यात्रियों की संख्या बढ़ने से कई बसें पूरी तरह भरकर चल रही हैं।बस स्टैंड पहुंचने वाले लोगों को अगली बस का इंतजार करना पड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन बसों के अतिरिक्त फेरे लगवा रहा है, ताकि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत मिले। प्रभारी एआरएम नीरज कुमार ने बताया कि सहालग के कारण यात्रियों की संख्या बढ़ी है।यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख मार्गों पर बस संचालन की निगरानी की जा रही है और जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त फेरे लगाए जा रहे हैं।