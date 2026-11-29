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सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज में प्रथम पाली में पंजीकृत 574 बालिकाओं के सापेक्ष 235 ने परीक्षा में प्रतिभाग किया। वहीं, द्वितीय पाली में 360 पंजीकृत बालकों में से 184 विद्यार्थी शामिल हुए। इसी तरह एसबीआर इंटर कॉलेज पटियाली में प्रथम पाली के दौरान 440 पंजीकृत बालिकाओं में से 140 ने अपनी प्रतिभा दिखाई।दूसरी पाली में 260 बालकों के सापेक्ष 107 परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। दोनों केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद जिम्मेदारों ने राहत की सांस ली। परीक्षा के दौरान कड़े सुरक्षा के इंतजाम रहे।परीक्षा देकर अच्छा लगा। सवालों को हल करने में अपनी पूरी तैयारी और मेहनत लगाई है। चयन होने पर पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिलेगा। - हिमानी, कक्षा 6मेरा सपना आगे चलकर अच्छी शिक्षा हासिल करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। इसी उम्मीद के साथ परीक्षा दी है। - प्रभा, कक्षा 6वर्जन-विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा दो केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दोनों पालियों में 666 परीक्षार्थी शामिल हुए। 968 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। -विकास कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी