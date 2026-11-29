Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:01 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:01 PM IST
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अनुष्ठान
- सुबह 9 बजे सोरोंजी के सोमेश्वर महादेव मंदिर में अनुष्ठान आयोजित होंगे।
कैंप
- सुबह 10 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।
समापन कार्यक्रम
- सुबह 10 बजे पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में यातायात माह समापन कार्यक्रम आयोजित होगा।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग जूडो प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।
विज्ञापन
- सुबह 9 बजे सोरोंजी के सोमेश्वर महादेव मंदिर में अनुष्ठान आयोजित होंगे।
कैंप
- सुबह 10 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।
समापन कार्यक्रम
- सुबह 10 बजे पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में यातायात माह समापन कार्यक्रम आयोजित होगा।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग जूडो प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।