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26 नवंबर से अब तक चांदी करीब 10 हजार रुपये प्रति किलोग्राम और सोना चार हजार रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हो चुका है। कारोबारियों के अनुसार कीमतों में उछाल के पीछे सहालगी मांग, गिरावट के बाद निवेशकों की बढ़ती खरीदारी और विदेशी बाजार के रुख शामिल हैं।25 नवंबर को सोना 125500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 149500 रुपये प्रति किलोग्राम थी जिसके बाद 26 नवंबर से तेजी शुरू हुई। बढ़ते दामों से ग्राहकों के कदम फिर ठिठकने लगे हैं। आगे और महंगाई की आशंका वाले ग्राहक बढ़े भाव पर भी खरीद कर रहे हैं जबकि कीमत घटने की उम्मीद रखने वाले फिलहाल दूरी बनाए हैं।जिला सराफा एसोसिएशन के महामंत्री दीपक गुप्ता ने बताया कि दाम घटने पर बाजार अच्छा चल रहा था और लोग मन के अनुसार जेवर खरीद रहे थे, मगर अब फिर तेजी से ग्राहकों के कदम थमने लगे हैं।