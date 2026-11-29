Kasganj News: भगवान वराह के अभिषेक में उमड़े श्रद्धालु, लगे जयकारे
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:03 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:03 PM IST
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सोरोंजी। अगहन मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर क्षेत्राधीश वराह मंदिर में भगवान वराह के अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान मंदिर परिसर भगवान वराह के जयकारों से गूंज उठा।
सुबह मंगला आरती के बाद आचार्य पंडित नरेश त्रिगुणायत ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगाजल, दूध, दही, घृत और शहद से विधि-विधान पूर्वक पंचाभिषेक कराया। इसके पश्चात भगवान का नूतन वस्त्र व अलंकारों से भव्य शृंगार कर मेवा-मिष्ठान का भोग लगाया गया।
शंख-घंटों की गूंज के बीच महाआरती हुई। शाम को भजन-कीर्तन से मां गंगा और भगवान वराह का गुणगान कर प्रसाद वितरित किया गया। पंडित नरेश त्रिगुणायत ने बताया कि भगवान वराह के अभिषेक व पूजन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। मौके पर महंत विदेहानंद गिरी, कृष्णबल्लभ सैनिक, शंभू गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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सुबह मंगला आरती के बाद आचार्य पंडित नरेश त्रिगुणायत ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगाजल, दूध, दही, घृत और शहद से विधि-विधान पूर्वक पंचाभिषेक कराया। इसके पश्चात भगवान का नूतन वस्त्र व अलंकारों से भव्य शृंगार कर मेवा-मिष्ठान का भोग लगाया गया।
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शंख-घंटों की गूंज के बीच महाआरती हुई। शाम को भजन-कीर्तन से मां गंगा और भगवान वराह का गुणगान कर प्रसाद वितरित किया गया। पंडित नरेश त्रिगुणायत ने बताया कि भगवान वराह के अभिषेक व पूजन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। मौके पर महंत विदेहानंद गिरी, कृष्णबल्लभ सैनिक, शंभू गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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