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सुबह मंगला आरती के बाद आचार्य पंडित नरेश त्रिगुणायत ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगाजल, दूध, दही, घृत और शहद से विधि-विधान पूर्वक पंचाभिषेक कराया। इसके पश्चात भगवान का नूतन वस्त्र व अलंकारों से भव्य शृंगार कर मेवा-मिष्ठान का भोग लगाया गया।शंख-घंटों की गूंज के बीच महाआरती हुई। शाम को भजन-कीर्तन से मां गंगा और भगवान वराह का गुणगान कर प्रसाद वितरित किया गया। पंडित नरेश त्रिगुणायत ने बताया कि भगवान वराह के अभिषेक व पूजन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। मौके पर महंत विदेहानंद गिरी, कृष्णबल्लभ सैनिक, शंभू गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।