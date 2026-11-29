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सोरोंजी के सराय निवासी समीर (21) पुत्र यामीन शनिवार रात बाइक से मल्लाहानगर से गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में दोपहिया मार्ग पर उनकी बाइक बैलगाड़ी से टकरा गई। घायल समीर को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।बड़े भाई मुनीश (33) ने बताया कि समीर मजदूरी करते थे और घर लौट रहे थे। मौत से मां शहनाज समेत परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ कासगंज आंचल चौहान ने बताया कि सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संवाद