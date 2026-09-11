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Kanpur News: प्रसव के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ने से मौत

Fri, 11 Sep 2026 01:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 11 Sep 2026 01:10 AM IST
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Woman dies after her condition deteriorates following childbirth.
रूरा। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बृहस्पतिवार सुबह पांच बजे प्रसव के बाद एक प्रसूता की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, रास्ते में मौत हो गई।
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कारी-कलवारी गांव के मजरा कुरियनपुरवा गांव निवासी छोटे कमल ने बताया कि पत्नी सोनी (28) को प्रसव पीड़ा होने पर बुधवार शाम सात बजे के करीब रूरा सीएचसी में भर्ती कराया गया था। बृहस्पतिवार पांच बजे के करीब पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। इसके कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने अकबरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पत्नी को लेकर मेडिकल कॉलेज जा रहे थे, रास्ते में मौत हो गई।
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पति ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। अनहोनी पर सास तारावती, बेटी शालिनी समेत अन्य परिजन बिलखते रहे। ड्यूटी में तैनात डॉ.संध्या यादव ने बताया कि महिला की हालत बिगड़ने पर सुबह 11 बजे के करीब रेफर कर दिया गया था। थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि परिजनों ने डायल 112 में घटना की सूचना दी थी। पुलिस मौके पर गई तो परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए इन्कार किया है। जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।
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