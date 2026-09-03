कानपुर: बारिश में धंसा कुआं, गहरे गड्ढे में गिरी वृद्ध महिला, ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला

हिला की चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते बचाव होने से बड़ा हादसा टल गया। नसिरापुर गांव निवासी ज्ञानदेवी पत्नी महेश चंद्र गुरुवार सुबह कुएं के पास मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक कुएं का हिस्सा धंस गया और जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। धंसाव के कारण ज्ञानदेवी भी गड्ढे में गिर गईं।

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