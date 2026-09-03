फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Well Collapses Due to Heavy Rain, Elderly Woman Falls Into Deep Pit in Nasirapur

कानपुर: बारिश में धंसा कुआं, गहरे गड्ढे में गिरी वृद्ध महिला, ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला

Thu, 03 Sep 2026 12:39 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 03 Sep 2026 12:39 PM IST
सार

Kanpur News: लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार सुबह बिल्हौर तहसील क्षेत्र के नसिरापुर गांव में एक कुआं अचानक धंस गया। कुएं के पास मौजूद वृद्ध महिला धंसाव की चपेट में आकर गहरे गड्ढे में जा गिरी।

विज्ञापन
Well Collapses Due to Heavy Rain, Elderly Woman Falls Into Deep Pit in Nasirapur
Well Collapses Due to Heavy Rain - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिला की चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते बचाव होने से बड़ा हादसा टल गया। नसिरापुर गांव निवासी ज्ञानदेवी पत्नी महेश चंद्र गुरुवार सुबह कुएं के पास मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक कुएं का हिस्सा धंस गया और जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। धंसाव के कारण ज्ञानदेवी भी गड्ढे में गिर गईं।

विज्ञापन

महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने किसी तरह महिला को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। महिला के सुरक्षित निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

विज्ञापन
विज्ञापन

कुआं धंसने के बाद मौके पर काफी गहरा गड्ढा हो गया है। इससे आसपास रहने वाले लोगों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कराकर गड्ढे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि दोबारा कोई हादसा न हो।



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed