कानपुर: इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, भक्ति गीतों पर झूमे भक्त; राधा-कृष्ण के दर्शन को उमड़ी भीड़

बाजारों में भी दिखी जन्माष्टमी की रौनक

जन्माष्टमी को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ी रही। पूजन सामग्री, सजावटी सामान, भगवान श्रीकृष्ण और राधा की पोशाक, मुकुट और अन्य सामान की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। परिवार के साथ बाजार पहुंचे लोगों ने पर्व से जुड़ी खरीदारी की। कई जगहों पर छोटे बच्चों के लिए कृष्ण और राधा की पोशाक भी खरीदी गई। बाजारों और मंदिरों में बढ़ी भीड़ से पूरे शहर में जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दी।