कानपुर: इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, भक्ति गीतों पर झूमे भक्त; राधा-कृष्ण के दर्शन को उमड़ी भीड़
Kanpur News: मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है।
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भक्ति गीतों और संकीर्तन के बीच भक्त भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में झूमते नजर आए। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने राधा-कृष्ण के विग्रहों के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है।
जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई। परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। बच्चों में भी जन्माष्टमी को लेकर खास उत्साह नजर आया। भक्ति गीतों पर श्रद्धालुओं ने तालियां बजाईं और कई भक्त नृत्य करते दिखाई दिए।
राधा-कृष्ण के दर्शन को लगी कतार
मंदिर में भगवान के विग्रहों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्त कतार में लगकर दर्शन करते नजर आए। मंदिर परिसर में लगातार भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों से माहौल कृष्णमय बना रहा। श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाते हुए उत्सव में शामिल हुए।
बाजारों में भी दिखी जन्माष्टमी की रौनक
जन्माष्टमी को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ी रही। पूजन सामग्री, सजावटी सामान, भगवान श्रीकृष्ण और राधा की पोशाक, मुकुट और अन्य सामान की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। परिवार के साथ बाजार पहुंचे लोगों ने पर्व से जुड़ी खरीदारी की। कई जगहों पर छोटे बच्चों के लिए कृष्ण और राधा की पोशाक भी खरीदी गई। बाजारों और मंदिरों में बढ़ी भीड़ से पूरे शहर में जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दी।
देर रात तक चलेगा उत्सव
मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर देर शाम तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा-अर्चना और आरती की जाएगी। इसके लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और आयोजन को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था भी की गई है।