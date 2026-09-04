कानपुर: ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, चार स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े

दो स्टेशनों पर मिलेगा ठहराव

मुजफ्फरपुर-आनंद विहार ट्रेन का ठहराव गोविंदपुरी और टूंडला स्टेशन पर होगा। इससे कानपुर और आसपास के यात्रियों को इस ट्रेन से सफर करने में सुविधा मिलेगी। लखनऊ में निर्माण कार्य के चलते वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल के संचालन में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब लखनऊ के बजाय ऐशबाग होकर चलेगी। रेलवे के इस बदलाव से निर्माण कार्य के दौरान ट्रेन संचालन को सुचारु रखने में मदद मिलेगी।