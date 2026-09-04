कानपुर: ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, चार स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े
Kanpur News: त्योहार पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने चार स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। इससे कानपुर और आसपास के जिलों से सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
विस्तार
रेलवे ने अलग-अलग रूट की इन ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए हैं। मुजफ्फरनगर-आनंद विहार स्पेशल और धनबाद-शकूरबस्ती स्पेशल के 26-26 फेरे बढ़ाए गए हैं। वहीं गया-आनंद विहार स्पेशल के 13-13 और वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल के आठ-आठ फेरे बढ़ाए गए हैं। अतिरिक्त फेरों से त्योहार के दौरान यात्रियों को ट्रेनों में सीट उपलब्ध होने और भीड़ कम होने की उम्मीद है।
चार ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे
त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाई है। इससे दिल्ली, बिहार, पूर्वांचल और अन्य रूटों पर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेनों का विकल्प मिलेगा।
- मुजफ्फरनगर-आनंद विहार स्पेशल के 12-12 फेरे बढ़ाए गए हैं।
- धनबाद-शकूरबस्ती स्पेशल के 26-26 फेरे बढ़ाए गए हैं।
- गया-आनंद विहार स्पेशल के 13-13 फेरे बढ़ाए गए हैं।
- वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल के आठ-आठ फेरे बढ़ाए गए हैं।
दो स्टेशनों पर मिलेगा ठहराव
मुजफ्फरपुर-आनंद विहार ट्रेन का ठहराव गोविंदपुरी और टूंडला स्टेशन पर होगा। इससे कानपुर और आसपास के यात्रियों को इस ट्रेन से सफर करने में सुविधा मिलेगी। लखनऊ में निर्माण कार्य के चलते वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल के संचालन में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब लखनऊ के बजाय ऐशबाग होकर चलेगी। रेलवे के इस बदलाव से निर्माण कार्य के दौरान ट्रेन संचालन को सुचारु रखने में मदद मिलेगी।