फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Railway Increases Trips of Four Special Trains Ahead of Festive Rush, Passengers to Get Relief

कानपुर: ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, चार स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े

Fri, 04 Sep 2026 07:33 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 04 Sep 2026 07:33 PM IST
सार

Kanpur News: त्योहार पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने चार स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। इससे कानपुर और आसपास के जिलों से सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन
Railway Increases Trips of Four Special Trains Ahead of Festive Rush, Passengers to Get Relief
कानपुर सेंट्रल स्टेशन - फोटो : स्रोत: यात्री

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रेलवे ने अलग-अलग रूट की इन ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए हैं। मुजफ्फरनगर-आनंद विहार स्पेशल और धनबाद-शकूरबस्ती स्पेशल के 26-26 फेरे बढ़ाए गए हैं। वहीं गया-आनंद विहार स्पेशल के 13-13 और वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल के आठ-आठ फेरे बढ़ाए गए हैं। अतिरिक्त फेरों से त्योहार के दौरान यात्रियों को ट्रेनों में सीट उपलब्ध होने और भीड़ कम होने की उम्मीद है।

विज्ञापन

चार ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे

त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाई है। इससे दिल्ली, बिहार, पूर्वांचल और अन्य रूटों पर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेनों का विकल्प मिलेगा।

  • मुजफ्फरनगर-आनंद विहार स्पेशल के 12-12 फेरे बढ़ाए गए हैं।
  • धनबाद-शकूरबस्ती स्पेशल के 26-26 फेरे बढ़ाए गए हैं।
  • गया-आनंद विहार स्पेशल के 13-13 फेरे बढ़ाए गए हैं।
  • वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल के आठ-आठ फेरे बढ़ाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

दो स्टेशनों पर मिलेगा ठहराव

मुजफ्फरपुर-आनंद विहार ट्रेन का ठहराव गोविंदपुरी और टूंडला स्टेशन पर होगा। इससे कानपुर और आसपास के यात्रियों को इस ट्रेन से सफर करने में सुविधा मिलेगी। लखनऊ में निर्माण कार्य के चलते वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल के संचालन में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब लखनऊ के बजाय ऐशबाग होकर चलेगी। रेलवे के इस बदलाव से निर्माण कार्य के दौरान ट्रेन संचालन को सुचारु रखने में मदद मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed