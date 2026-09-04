कानपुर बिजली चोरी: कटियाबाजों ने दिया 4.59 करोड़ का झटका, रंजीतनगर में सर्वाधिक सेंधमारी, सात पर रिपोर्ट दर्ज

कानपुर में सख्ती के बावजूद कटियाबाज विभाग को चूना लगाने से नहीं चूक रहे हैं। अप्रैल से जुलाई तक कटियाबाजों ने 4.59 करोड़ की बिजली से अपने घरों में उजाला किया है। सर्वाधिक 17 फीसदी बिजली चोरी रंजीतनगर फीडर के क्षेत्र में हुई, जबकि सबसे कम आठ फीसदी बिजली चोरी इस्पातनगर व एमटीसी न्यू फीडर के इलाकों में हुई है।

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हालांकि पिछले बार की तुलना में इस बार चोरी घटी है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में अप्रैल से जुलाई के बीच 28 फीसदी बिजली चोरी हुई थी। इससे केस्को को 12.08 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इस बार शहर में औसत बिजली चोरी 9.67 फीसदी रह गई है। हालांकि इस बार भी बिजली चोरी से 4.59 करोड़ का नुकसान हुआ है।