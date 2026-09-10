फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Two brothers assaulted after car rams into their bike; allegation of theft of a bag containing 10 lakh in cash

औरैया: बाइक में कार से टक्कर मार दो भाइयों से मारपीट, दस लाख रुपये के कैश बैग का आरोप

Thu, 10 Sep 2026 11:05 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 10 Sep 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Two brothers assaulted after car rams into their bike; allegation of theft of a bag containing 10 lakh in cash
जानकारी लेती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

बंथरा बाजार के पास गुरुवार रात कार सवार युवकों ने सीएससी संचालक और उसके भाई की बाइक में टक्कर मार दी। दोनों के सड़क पर गिरने के बाद कार सवार चार युवकों पर लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप है। घटना में दोनों भाइयों को चोटें आई हैं। सीएससी संचालक ने मारपीट के दौरान करीब दस लाख रुपये कैश से भरा बैग लूट लेने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन


कोतवाली क्षेत्र के पुसौली गांव निवासी भूपेंद्र सिंह अपने भाई देवेंद्र उर्फ शिवम के साथ बंथरा बाजार में सेंट्रल बैंक की सीएससी शाखा चलाते हैं। भूपेंद्र के बताया कि गुरुवार रात करीब आठ बजे सीएससी बंद करने के बाद दोनों भाई बाइक से घर जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में गांव के दो युवकों ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। इसके बाद पुसौली रोड पर स्कूल के पास कार से उनकी बाइक में टक्कर मार दी गई। इससे दोनों भाई सड़क पर गिर गए। आरोप है कि कार से उतरकर चार युवकों ने लाठी-डंडों से दोनों भाइयों के साथ मारपीट की। इसमें देवेंद्र उर्फ शिवम के सिर में चोट आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया।
विज्ञापन


भूपेंद्र ने पुलिस को बताया कि सीएससी का करीब दस लाख रुपये कैश बैग में रखा था, जिसे आरोपी मारपीट के दौरान ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सीएचसी बिधूना में भर्ती कराया। क्षेत्राधिकारी बिधूना पुनीत मिश्रा ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों भाइयों से अलग-अलग पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि जांच मामला एक वर्ष पुराने जमीन विवाद से भी जुड़ा सामने आया है। बताया गया कि जमीन की नाप-जोख के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस अब इस विवाद के साथ ही दस लाख रुपये कैश ले जाने के आरोप की भी पड़ताल कर रही है। सीओ पुनीत मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के बीच जमीन संबंधी पुराना विवाद सामने आया है। सीएससी के कैश संबंधी बैंक रिकॉर्ड, लेखा-जोखा और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी। दस लाख रुपये वास्तव में ले जाए गए या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। सभी बिंदुओं पर जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed