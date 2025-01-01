Auraiya News: यूपीआई पर अतिरिक्त चार्ज के विरोध में लामबंद हुए व्यापारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

व्यापारियों ने कहा कि वर्तमान समय में छोटे से लेकर बड़े कारोबार तक डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। सरकार की ओर से भी ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिया गया लेकिन अब यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त चार्ज लगाए जाने से छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।व्यापारियों का कहना था कि चाय की दुकान चलाने वाले, ठेला लगाने वाले, किराना दुकानदार, कपड़ा व्यापारी समेत छोटे कारोबारी बड़ी संख्या में यूपीआई के माध्यम से भुगतान लेते हैं। ऐसे में लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगने से उनकी लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ेगा। व्यापारियों ने कहा कि छोटे दुकानदारों का कारोबार पहले से ही कई तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है।ऐसे में यूपीआई पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना उनके लिए आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला कदम होगा। व्यापार मंडल के संरक्षक सतीश गोयल, मुनीष गुप्ता, मुनीष पोरवाल, अनुपम गुप्ता, महामंत्री शिवम गुप्ता ,संजय गुप्ता, टिंकू यादव, अरविंद सर्राफा आदि मौजूद रहे।