Auraiya News: 30 सालों से गड्ढों के जाल में फंसी पांच गांवों की 15 हजार आबादी

विज्ञापन

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

इस मार्ग से पुरवा पीताराम, पंडपुर, मलिकपुर, उडेलापुर और पुरवा भदौरिया समेत अन्य गांवों के ग्रामीण रोजाना आवागमन करते हैं। सड़क पर गहरे गड्ढे न सिर्फ वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आए दिन हादसों का कारण भी बन रहे हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और भी विकराल हो जाती है जब गड्ढों में पानी भर जाता है और इनकी गहराई का अंदाजा नहीं लगता। मार्ग की खस्ताहाली का असर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। कीचड़ और गड्ढों से भरे रास्ते से गुजरते समय छात्र-छात्राएं अक्सर फिसलकर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं।फोटो -17- प्रहलाद सिंहचुनावी वादे हवा, अब तक नहीं मिली राहतचुनाव आते ही राजनीतिक दलों के नेता सड़क बनवाने का बड़ा-बड़ा आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही कोई सुध लेने नहीं आता। 30 साल से खस्ताहाल सड़क का दंश झेल रहे हैं।प्रहलाद सिंह, ग्रामीणफोटो -18- कन्हैया गुप्ताइस सड़क के क्षतिग्रस्त होने से सबसे अधिक समस्या स्कूल जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ती है। इसके अलावा आने वाले राहगीर भी पैदल या वाहन से आसानी से सफर नहीं सकता हैं। इस मार्ग की मरम्मत कराया जाना आवश्यक है।- कन्हैया गुप्ता, ग्रामीणवर्जनपुरवा पीताराम-पंडपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण व मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। बजट और स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।-आकिल कुरैशी, अवर अभियंता पीडब्ल्यूडी