कानपुर: दुकान गिराने पर भड़कीं सपा नेत्री, दूसरे दिन फिर धरने पर बैठीं; एसडीएम-एसीपी ने लिया ज्ञापन

सपा नेत्री और तहसीलदार के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने पंकज यादव को हिरासत में लेकर मौके से हटाया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से दुकान को ढहा दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दुकान को पर्याप्त नोटिस दिए बिना मनमाने तरीके से गिराया गया। वहीं, प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने के आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई।