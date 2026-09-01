कानपुर: पनकी एमआईजी में भीषण जलभराव, सड़कें लबालब; नाले-नालियां ओवरफ्लो

सड़क किनारे स्थित छोटे-बड़े नाले और नालियां ओवरफ्लो होने से पानी रिहायशी इलाकों की ओर फैल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार स्वराज नगर के सी ब्लॉक, बी ब्लॉक और आसपास के रिहायशी इलाकों की ओर जाने वाले रास्तों पर भी पानी भर गया है। सड़क पर काफी मात्रा में पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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