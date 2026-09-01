कानपुर मौसम अपडेट: सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश, अगले पांच दिन तक छाए रहेंगे बादल, होती रहेगी बूंदाबांदी

कानपुर में मानसूनी बारिश का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। मंगलवार सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण कानपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले तीन दिनों से लगातार जारी बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है।

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सड़कें धंसने लगी हैं और जर्जर मकानों के गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई घरों में पानी घुसने से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में अगले पांच दिनों तक घने बादल छाए रहने और रुक-रुककर बूंदाबांदी होने का अनुमान है।