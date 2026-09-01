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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Weather Intermittent rain since morning cloudy skies and light drizzle expected over the next five days

कानपुर मौसम अपडेट: सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश, अगले पांच दिन तक छाए रहेंगे बादल, होती रहेगी बूंदाबांदी

Tue, 01 Sep 2026 10:27 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 01 Sep 2026 10:27 AM IST
सार

Weather News: कानपुर में मंगलवार सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश और पिछले तीन दिनों से जारी मानसूनी गतिविधियों के चलते शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण अगले पांच दिनों तक बादल छाए रहने और बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की संभावना है।

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Kanpur Weather Intermittent rain since morning cloudy skies and light drizzle expected over the next five days
Kanpur Weather Update - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में मानसूनी बारिश का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। मंगलवार सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण कानपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले तीन दिनों से लगातार जारी बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है।

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सड़कें धंसने लगी हैं और जर्जर मकानों के गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई घरों में पानी घुसने से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में अगले पांच दिनों तक घने बादल छाए रहने और रुक-रुककर बूंदाबांदी होने का अनुमान है।

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Kanpur Weather Intermittent rain since morning cloudy skies and light drizzle expected over the next five days
kanpur weather update - फोटो : amar ujala

हवा में बनी रहेगी उमस
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मानसून पूरी तरह सक्रिय है और मौसम प्रणालियों के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है। धूप न निकलने और बादलों की आवाजाही के कारण हवा में उमस भी बनी रहेगी।

Kanpur Weather Intermittent rain since morning cloudy skies and light drizzle expected over the next five days
kanpur weather update - फोटो : amar ujala

तापमान में आया उतार-चढ़ाव
मौसम के इस मिजाज का असर तापमान पर भी साफ देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों के भीतर बादलों और बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि बादलों की मौजूदगी के कारण रात का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री बढ़ गया है।

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Kanpur Weather Intermittent rain since morning cloudy skies and light drizzle expected over the next five days
kanpur weather update - फोटो : amar ujala

उमस भरी ठंडक का अहसास
सोमवार को दोपहर के समय हवा में नमी (आर्द्रता) 71 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 91 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जिससे उमस भरी ठंडक का अहसास हुआ। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दो-तीन दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहने की संभावना है।

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