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कानपुर नगर निगम: तीन साल के नाला सफाई कार्यों की होगी जांच, नगर आयुक्त ने मंगाई सभी फाइलें, ये विभाग रडार पर

Tue, 01 Sep 2026 11:58 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 01 Sep 2026 11:58 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में मानसून के दौरान हुए भीषण जलभराव और नगर निगम के दावों की पोल खुलने के बाद अब पिछले तीन साल के नाला सफाई कार्यों की जांच शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने अभियंत्रण और स्वास्थ्य विभाग से तीन साल की फाइलें तलब कर ली हैं।

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Kanpur Drain cleaning operations from past three years to be investigated Commissioner  summoned all files
कानपुर नगर निगम - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर नगर निगम के तीन साल में नाला सफाई कार्यों की भी जांच होगी। इसके लिए नगर आयुक्त ने फाइलें मंगा ली हैं। इनमें देखा जाएगा कि जिन टेंडरों में नाला सफाई दिखाई जा रही है, वहां कार्य हुए भी थे या नहीं। शहर में तीन साल से बारिश के दौरान जलभराव हो रहा है। इस बार तो विकट स्थिति हो गई।

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बारिश से पूर्व ही 95 प्रतिशत नाला सफाई का कार्य पूरा कर लेने के नगर निगम अधिकारियों के दावों की पोल मानसून आते ही खुल गई। वह इलाके भी जलमग्न हुए जहां पहले कभी पानी नहीं भरता था। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के साथ महापौर प्रमिला पांडेय ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। अब नगर निगम में भ्रष्टाचार की जांच तेज हुई है, तो नाला सफाई कार्य में भी खेल किए जाने की बात उठ रही है।

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आधा-अधूरा कार्य कर भुगतान कर दिया गया
इसी के मद्देनजर नगर आयुक्त ने तीन साल में शहर के छोटे से लेकर बड़े नालों की हुई सफाई का ब्योरा खंगालने का निर्णय लिया है। अभियंत्रण और स्वास्थ्य विभाग से नाला सफाई से संबंधित तीन साल की फाइलें मंगाई हैं। इस कार्य से जुड़े फर्मों और टेंडर में दिए गए कार्यों का मिलान भी किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि टेंडर होने के बाद नाला सफाई हुई कि आधा-अधूरा कार्य कर भुगतान कर दिया गया।

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