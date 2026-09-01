कानपुर: दोगुने रेट पर कूड़ा निस्तारण का ठेका, 400 की जगह 800 रुपये प्रति टन की दर से मिला काम, जांच की तैयारी

कानपुर नगर निगम का भ्रष्टाचार सड़कों तक ही सीमित नहीं है। यहां कूड़ा निस्तारण का ठेका देने में भी धांधली की गई है। एसआईटी की जांच में कूड़ा निस्तारण करने वाली कंपनी इनवायरमेंटल टेक्नो के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। सिंडिकेट ने दो गुना रेट पर कूड़ा निस्तारण का ठेका दिलाया था। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि कंपनी का संचालक आगरा निवासी रवि लवनिया है।

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इसे सिंडिकेट ने 400 रुपये प्रति टन के बजाय 800 रुपये प्रति टन के हिसाब से कूड़ा निस्तारण का ठेका दिलाया था। रवि की कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत अलीगढ़ नगर पालिका और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी यही काम किया था और दोनों ही जगहों पर कंपनी का काम निरस्त कर दिया गया था। शिवपुरी में तो कंपनी की बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गई थी।