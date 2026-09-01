कानपुर आरटीओ: दलालों पर कार्रवाई से पसरा सन्नाटा, ऑनलाइन आवेदन 56 फीसदी घटे, सारथी पोर्टल की सेवाओं पर ब्रेक

कानपुर में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (आरटीओ) में पुलिस और प्रशासन की सख्ती से जहां परिसर में दलाल नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं ऑनलाइन सेवाओं पर भी असर हुआ है। एक हफ्ते पहले सारथी पोर्टल की 12 सेवाओं में करीब 2428 आवेदन आए थे। वहीं कार्रवाई के बाद आंकड़ा घटकर 1061 रह गया। आवेदन में करीब 56 फीसदी की गिरावट आई है।

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सेवाओं के साथ राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। आरटीओ में वाहन स्वामियों को चक्कर न लगाना पड़े उसके लिए 52 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। सारथी पोर्टल की तकनीकी खामियों और प्रक्रिया की जटिलता का फायदा दलाल उठा रहे थे। आवेदक छोटे-मोटे कार्यों के लिए उन्हीं के पास पहुंच रहे थे। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई, जिके बाद से ऑनलाइन आवेदन भी प्रभावित हो गए।