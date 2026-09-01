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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Permission for route diversion from Unnao not received Jajmau Ganga Bridge repair work stalled

कानपुर: उन्नाव से नहीं मिली रूट डायवर्जन की अनुमति, जाजमऊ गंगा पुल मरम्मत कार्य अटका, अधिकारियों में मंथन जारी

Tue, 01 Sep 2026 08:51 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 01 Sep 2026 08:51 AM IST
सार

Kanpur News: उन्नाव जिला प्रशासन से रूट डायवर्जन की अनुमति न मिलने के कारण जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत का प्रस्तावित तीन-माह का ब्लॉक सात दिन के लिए टल गया है। सरैया रेलवे ओवरब्रिज का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी ने सात दिन का समय मांगा है।

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Kanpur Permission for route diversion from Unnao not received Jajmau Ganga Bridge repair work stalled
जाजमऊ गंगा पुल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उन्नाव जिला प्रशासन से रूट डायवर्जन की अनुमति न मिलने के कारण जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत का प्रस्तावित तीन माह का ब्लॉक सात दिन टल गया है। सरैया रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा न होने से फिलहाल डायवर्जन लागू नहीं हो सकेगा। सोमवार को एनएचआई अधिकारियों ने उन्नाव डीएम और एसपी के साथ बैठक की।

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सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी बक्सर के अधिकारियों ने सरैया पुल का काम पूरा नहीं होने की बात कहते हुए सात दिन का समय मांगा है। अब इसके बाद डायवर्जन पर फैसला होने की उम्मीद है। एनएचआई लखनऊ से कानपुर की ओर आने वाले करीब 700 मीटर लंबे जाजमऊ गंगा पुल की बेयरिंग बदलवाने का काम शुरू कराने जा रहा है। इसके लिए तीन माह का रूट डायवर्जन प्रस्तावित है।

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सात दिन बाद फैसला होगा
मरम्मत के दौरान यातायात सुचारु रखने के लिए योजना तैयार की गई है। महाराष्ट्र की रीहैवलीटेशन इंजीनियरिंग कंपनी को काम 5.60 करोड़ रुपये में 11 अप्रैल को दिया गया था। डायवर्जन में देरी से कंपनी की समय सीमा भी बढ़ सकती है। एनएचआई के परियोजना निदेशक पंकज यादव ने बताया कि सरैया पुल का काम पूरा न होने से डायवर्जन पर सहमति नहीं बन सकी। सात दिन बाद फैसला होगा।

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