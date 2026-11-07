Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   pur: Do not leave idols—revered as objects of faith

कानपुर: आस्था से पूजी गईं मूर्तियों को न छोड़ें लावारिस, श्री श्याम खाटू मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Sun, 08 Nov 2026 12:04 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 08 Nov 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
pur: Do not leave idols—revered as objects of faith
महिलाओं ने श्रद्धालुओं को जागरूक किया - फोटो : अमर उजाला
सालभर श्रद्धा से पूजी जाने वाली भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्तियों को अब सम्मान के साथ विदाई मिलेगी। उन्हें सड़क किनारे, पेड़ों के नीचे या नदियों में छोड़ने के बजाय विधि-विधान से भू-विसर्जित किया जाएगा। इसके लिए अमर उजाला और श्री ओमर वैश्य युवा परिवार की ओर से मूर्ति विसर्जन पर्व अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को कैनाल रोड स्थित श्री श्याम खाटू मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं को अभियान से जुड़ने और दूसरों को भी प्रेरित करने का संदेश दिया गया।
विज्ञापन

युवा परिवार के पदाधिकारियों ने कहा कि सालभर पूजी जाने वाली मूर्तिओं को लावारिस छोड़ना उचित नहीं है। उनका विधि-विधान से विसर्जन धार्मिक आस्था और परंपरा के सम्मान के साथ जल प्रदूषण रोकने में भी मददगार है।
विज्ञापन


बताया गया कि 13 नवंबर को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर लगाकर पुरानी पूजित प्रतिमाएं एकत्र की जाएंगी। 15 नवंबर को परमट स्थित काली घाट पर मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के साथ उनका विधिवत भू-विसर्जन होगा। महिलाओं ने अभियान से जुड़ने और रिश्तेदारों व परिचितों को जागरूक करने का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम में विनीता सक्सेना, रीता जायसवाल, अनुराधा मिश्रा, आरती जेटली, मंजू पांडेय, शालिनी अग्रवाल, बीना जायसवाल, शिल्पी अग्रवाल, श्रीकांत पांडेय, वीरेंद्र दुबे, प्रदीप सक्सेना, शिव कुमार बाबा, रवि, धीरज, अश्विनी शुक्ला और राजेश गुप्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed