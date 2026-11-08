कानपुर: थार से कुचलकर एलआईसी एजेंट की मौत, पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठा बेटा, बोला- पहले गिरफ्तार करो
Kanpur News: कानपुर में थार से एलआईसी एजेंट की दर्दनाक मौत के मामले में परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर धरना दिया। बेटे ने शव को लावारिस दर्ज करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।
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कानपुर में थार से स्कूटी सवार एलआईसी एजेंट संतोष सिंह को कुचलने के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजन पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठ गए। मृतक के बेटे राहुल सिंह ने शव की लावारिस के रूप में एंट्री किए जाने पर भी सवाल उठाए। उसका आरोप है कि पुलिस ने देर रात करीब ढाई बजे पिता के शव को लावारिस दर्ज कर दिया।
राहुल ने साफ कहा कि जब तक कोई उच्चाधिकारी मौके पर आकर उनकी बात नहीं सुनता और आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा नहीं देता, वह धरने से नहीं उठेगा। राहुल ने आरोप लगाया कि थार गाड़ी ने उसके पिता को एक बार टक्कर मारने के बाद दोबारा कुचला। यह महज हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई घटना है।
पिता को दोबारा टक्कर क्यों मारी
उसका कहना है कि घटनास्थल पर गधे मौजूद रहते हैं और वहां वाहन तेज गति से नहीं चलते। ऐसे में चालक ने उसके पिता को दोबारा टक्कर क्यों मारी, इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल की ओर से इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। परिजन के मुताबिक, थार बालू ठेकेदार गुड्डू सचान की है।
दोनों में से कौन गाड़ी चला रहा था?
उनकी एक बेटी नोएडा में पढ़ती है, जबकि दूसरी इटली में रहती है। हालांकि, हादसे के वक्त दोनों में से कौन गाड़ी चला रहा था, इसकी पुलिस अभी पुष्टि नहीं कर सकी है। वायरल वीडियो में एक युवती दुर्घटना के बाद ड्राइविंग सीट से उतरकर गाड़ी के पीछे जाती दिखाई दे रही है। वह कुछ चिल्लाती हुई भी नजर आ रही है।
धरने पर बैठे राहुल को पुलिसकर्मी समझाने में जुटे रहे
परिजनों का सवाल है कि जब युवती गाड़ी चलाना सीख रही थी, तो उसे थार जैसी गाड़ी चलाने के लिए कैसे दे दी गई। गाड़ी मालिक और उसके परिवार की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। उधर, पुलिस अब तक थार और उसमें सवार दोनों युवतियों का पता नहीं लगा सकी है। पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठे राहुल को पुलिसकर्मी समझाने में जुटे रहे।