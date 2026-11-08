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कानपुर में दर्दनाक हादसा: जर्जर मकान की छत ढही, मलबे में दबकर उजड़ा परिवार, 15 दिन की मासूम समेत तीन की मौत

Sun, 08 Nov 2026 10:31 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 08 Nov 2026 10:31 AM IST
सार

Kanpur News: पनकी थाना क्षेत्र में जर्जर मकान की छत अचानक ढह गई। मलबे में दबकर 15 दिन की मासूम बच्ची समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Kanpur Roof of a dilapidated house collapses family buried under debris three dead including 15 day old infant
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां अचानक एक मकान की छत ढह गई। हादसे के वक्त कमरे में सो रहे एक ही परिवार के तीन लोग मलबे के नीचे बुरी तरह दब गए। आनन-फानन लोग और पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया। इसके बाद अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

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मृतकों में महज 15 दिन की एक नवजात मासूम बच्ची भी शामिल है। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हुए और पुलिस को सूचना दी।

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Kanpur Roof of a dilapidated house collapses family buried under debris three dead including 15 day old infant
रोते बिलखते परिजन - फोटो : amar ujala

अस्पताल पहुंचने से पहले ही टूट चुकी थीं सांसें
पुलिस बल ने स्थानीय लोगों के सहयोग से भारी मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों के मुताबिक अत्यधिक चोट लगने और दम घुटने के कारण अस्पताल लाने से पहले ही तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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