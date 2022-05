Hallet Hospital में मरीजों की बढ़ी परेशानी: रसायन खत्म होने से पैथोलॉजिकल जांचें ठप, इमरजेंसी में भी जांच की सुविधा नहीं

{"_id":"628da5c0b0d4a731c9273019","slug":"pathological-investigation-stalled-due-to-the-end-of-chemicals-in-hallet-hospital-increased-problems-of-patients","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Hallet Hospital में मरीजों की बढ़ी परेशानी: रसायन खत्म होने से पैथोलॉजिकल जांचें ठप, इमरजेंसी में भी जांच की सुविधा नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 25 May 2022 09:13 AM IST