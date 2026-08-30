Kanpur News: एआई से तैयार होगी दलहनी बीजों की नई प्रजाति

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यह जानकारी शनिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने पत्रकारवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि नए बीज के ब्रीडर को ढाई लाख और हाइब्रिड के ब्रीडर को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। जीनोम एडिटिंग और प्रीडिक्टिव ब्रीडिंग की जाएगी। दलहनी बीजों की डिजिटल कुंडली भी तैयार की जा रही है।उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन (सेहत) मिशन चला रहा है। मिशन के जरिये कृषि पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को एक सूत्र में पिरोया जाएगा। भोजन को दवा बना लिया जाए। इससे व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सारी जरूरी चीजें भोजन में ही मिल जाएगी। बायो पेस्टीसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को जागरूक किया जाएगा कि मिट्टी की जांच कराकर ही उसमें यूरिया डालें।