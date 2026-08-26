फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Mahoba Elderly couple dies after concrete house collapses five year old granddaughter injured

महोबा में बारिश का कहर: पक्का मकान ढहने से बुजुर्ग दंपती की मौत, पांच वर्षीय नातिन घायल, बाल-बाल बचा बेटा-बहू

Wed, 26 Aug 2026 08:22 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 26 Aug 2026 08:22 AM IST
सार

Mahoba News: श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिजहरी गांव में मंगलवार रात मूसलाधार बारिश के दौरान एक पक्का मकान अचानक ढह गया। इस भीषण हादसे में मलबे के नीचे दबकर बुजुर्ग दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पांच वर्षीय नातिन मामूली रूप से घायल हो गई।

विज्ञापन
Mahoba Elderly couple dies after concrete house collapses five year old granddaughter injured
मूसलाधार बारिश में मकान ढहा, बुजुर्ग दंपती की मौत - फोटो : amar ujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

महोबा जिले में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश के दौरान श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिजहरी गांव में पक्का मकान भरभराकर ढह गया। मलबे में दबकर बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई, जबकि उनकी पांच वर्षीय नातिन घायल हो गई। हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई।

विज्ञापन

सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से राहत कार्य शुरू कराया। सिजहरी गांव निवासी चतुर्भुज (70) अपनी पत्नी मन्नी देवी (68) के साथ मकान के एक हिस्से में सो रहे थे। मंगलवार रात करीब सात घंटे तक हुई तेज बारिश के बाद अचानक मकान भरभराकर गिर गया। मलबे में दबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन





मासूम बच्ची को मामूली चोटें आईं
मकान के दूसरे हिस्से में चतुर्भुज का बेटा, बहू और पांच वर्षीय नातिन सो रहे थे। मकान का हिस्सा गिरने के दौरान परिवार के अन्य सदस्य बाल-बाल बच गए। हालांकि मलबे की चपेट में आने से मासूम बच्ची को मामूली चोटें आईं। मकान गिरने की आवाज और परिजनों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

जेसीबी और एंबुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही
ग्रामीणों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। लगातार बारिश से गांव में जगह-जगह जलभराव होने और नाले उफनाने के कारण राहत कार्य में भी परेशानी हुई। घटनास्थल तक पहुंचने के लिए बुलाई गई जेसीबी और एंबुलेंस भी काफी देर तक रास्ते में फंसी रही। ग्रामीणों ने अपने स्तर से मलबा हटाकर बचाव कार्य शुरू किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed