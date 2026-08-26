महोबा में बारिश का कहर: पक्का मकान ढहने से बुजुर्ग दंपती की मौत, पांच वर्षीय नातिन घायल, बाल-बाल बचा बेटा-बहू

महोबा जिले में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश के दौरान श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिजहरी गांव में पक्का मकान भरभराकर ढह गया। मलबे में दबकर बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई, जबकि उनकी पांच वर्षीय नातिन घायल हो गई। हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई।

विज्ञापन



सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से राहत कार्य शुरू कराया। सिजहरी गांव निवासी चतुर्भुज (70) अपनी पत्नी मन्नी देवी (68) के साथ मकान के एक हिस्से में सो रहे थे। मंगलवार रात करीब सात घंटे तक हुई तेज बारिश के बाद अचानक मकान भरभराकर गिर गया। मलबे में दबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।