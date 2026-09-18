Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान

अधिकतम : 32.00



न्यूनतम : 25.00

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सूर्योदय: 05:57

सूर्यास्त: 06:10

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आज का पूर्वानुमान



आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।

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जाहरा देवी मेला:

तालग्राम: रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर परिसर में मेला सुबह 7:00 बजे से।

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श्रीगणेश महोत्सव:

अमोलर: नैपालपुर भीमसेन मंदिर परिसर में श्रीगणेश महोत्सव के आयोजन सुबह 7:00 बजे से।

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संपूर्ण समाधान दिवस:

सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।



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टीकाकरण:

छिबरामऊ: सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से।

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जन्मोत्सव:

अमोलर: विशोखर धाम आश्रम में राधारानी का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे से।

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सुंदरकांड:



छिबरामऊ: बाबा की बगिया प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड दोपहर 2:00 बजे से।

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भजन संध्या:

जलालाबाद : कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

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आरती:

तालग्राम: गिर्री कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में श्रीगणेश महोत्सव व आरती शाम 7:00 बजे से।

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भजन संध्या:

ठठिया : कस्बा के खेड़ा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

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श्री गणेश की आरती:

ठठिया: जनेरी में भोले बाबा मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

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भजन संध्या:

कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

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सांस्कृतिक कार्यक्रम:

छिबरामऊ: गणेश पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से।

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संध्या आरती:

गुरसहायगंज: नगर सहित क्षेत्र में गणेश महोत्सव में संध्या आरती का आयोजन रात 8:00 बजे से।

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श्रीगणेश महोत्सव:

मानीमऊ : मियांगंज गांव के रामलीला मैदान में श्रीगणेश महोत्सव पर आरती के बाद भजन संध्या शाम 08 बजे से।

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रासलीला:

जलालाबाद: कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री आदर्श राजेश्वरी रासलीला मंडल वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला रात 09 बजे से।



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आज का कार्यक्रम