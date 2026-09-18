Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:41 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:41 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 25.00
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सूर्योदय: 05:57
सूर्यास्त: 06:10
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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जाहरा देवी मेला:
तालग्राम: रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर परिसर में मेला सुबह 7:00 बजे से।
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श्रीगणेश महोत्सव:
अमोलर: नैपालपुर भीमसेन मंदिर परिसर में श्रीगणेश महोत्सव के आयोजन सुबह 7:00 बजे से।
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संपूर्ण समाधान दिवस:
सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।
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टीकाकरण:
छिबरामऊ: सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से।
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जन्मोत्सव:
अमोलर: विशोखर धाम आश्रम में राधारानी का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे से।
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सुंदरकांड:
छिबरामऊ: बाबा की बगिया प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड दोपहर 2:00 बजे से।
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भजन संध्या:
जलालाबाद : कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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आरती:
तालग्राम: गिर्री कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में श्रीगणेश महोत्सव व आरती शाम 7:00 बजे से।
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भजन संध्या:
ठठिया : कस्बा के खेड़ा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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श्री गणेश की आरती:
ठठिया: जनेरी में भोले बाबा मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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भजन संध्या:
कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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सांस्कृतिक कार्यक्रम:
छिबरामऊ: गणेश पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से।
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संध्या आरती:
गुरसहायगंज: नगर सहित क्षेत्र में गणेश महोत्सव में संध्या आरती का आयोजन रात 8:00 बजे से।
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श्रीगणेश महोत्सव:
मानीमऊ : मियांगंज गांव के रामलीला मैदान में श्रीगणेश महोत्सव पर आरती के बाद भजन संध्या शाम 08 बजे से।
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रासलीला:
जलालाबाद: कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री आदर्श राजेश्वरी रासलीला मंडल वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला रात 09 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
जाहरा देवी मेला:
तालग्राम: रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर परिसर में मेला सुबह 7:00 बजे से।
श्रीगणेश महोत्सव:
अमोलर: नैपालपुर भीमसेन मंदिर परिसर में श्रीगणेश महोत्सव के आयोजन सुबह 7:00 बजे से।
संपूर्ण समाधान दिवस:
सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।
टीकाकरण:
छिबरामऊ: सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से।
जन्मोत्सव:
अमोलर: विशोखर धाम आश्रम में राधारानी का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे से।
सुंदरकांड:
छिबरामऊ: बाबा की बगिया प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड दोपहर 2:00 बजे से।
भजन संध्या:
जलालाबाद : कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
आरती:
तालग्राम: गिर्री कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में श्रीगणेश महोत्सव व आरती शाम 7:00 बजे से।
भजन संध्या:
ठठिया : कस्बा के खेड़ा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
श्री गणेश की आरती:
ठठिया: जनेरी में भोले बाबा मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
भजन संध्या:
कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम:
छिबरामऊ: गणेश पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से।
संध्या आरती:
गुरसहायगंज: नगर सहित क्षेत्र में गणेश महोत्सव में संध्या आरती का आयोजन रात 8:00 बजे से।
श्रीगणेश महोत्सव:
मानीमऊ : मियांगंज गांव के रामलीला मैदान में श्रीगणेश महोत्सव पर आरती के बाद भजन संध्या शाम 08 बजे से।
रासलीला:
जलालाबाद: कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री आदर्श राजेश्वरी रासलीला मंडल वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला रात 09 बजे से।
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