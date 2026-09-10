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कानपुर: सिलिंडर चौराहे पर कार सवार युवकों का हुड़दंग, बीच सड़क हंगामा कर यातायात रोका, जांच शुरू

Thu, 10 Sep 2026 03:58 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 10 Sep 2026 03:58 PM IST
सार

Kanpur News: रावतपुर के सिलिंडर चौराहे पर कार सवार युवकों ने बीच सड़क हंगामा कर ट्रैफिक बाधित कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रावतपुर पुलिस आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई में जुट गई है।

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Kanpur Youths in  car created ruckus at Cylinder Crossing blocked traffic by causing a scene in road
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में रावतपुर थाना क्षेत्र के सिलिंडर चौराहे पर कार सवार युवकों ने बीच सड़क जमकर हुड़दंग किया। युवकों के हंगामे से चौराहे पर यातायात बाधित हो गया और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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वायरल वीडियो में कार सवार युवक सड़क पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पुलिस तक पहुंचने के बाद रावतपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान करने के साथ ही घटना की जांच में जुटी है। पहचान होने पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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