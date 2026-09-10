कानपुर: सिलिंडर चौराहे पर कार सवार युवकों का हुड़दंग, बीच सड़क हंगामा कर यातायात रोका, जांच शुरू
Kanpur News: रावतपुर के सिलिंडर चौराहे पर कार सवार युवकों ने बीच सड़क हंगामा कर ट्रैफिक बाधित कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रावतपुर पुलिस आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई में जुट गई है।
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कानपुर में रावतपुर थाना क्षेत्र के सिलिंडर चौराहे पर कार सवार युवकों ने बीच सड़क जमकर हुड़दंग किया। युवकों के हंगामे से चौराहे पर यातायात बाधित हो गया और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में कार सवार युवक सड़क पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पुलिस तक पहुंचने के बाद रावतपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान करने के साथ ही घटना की जांच में जुटी है। पहचान होने पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।