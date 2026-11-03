कानपुर: आधी रात कार सवार युवती से छेड़छाड़, विरोध पर पीटा, दोस्त के साथ घर लौटते समय तीन युवकों ने की वारदात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 03 Nov 2026 07:34 PM IST
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नजीराबाद थाना क्षेत्र के बेनाझावर के पास एक नवंबर की आधी रात स्कूटी सवार युवकों ने दोस्त के साथ कार से घर लौट रही युवती से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर दोनों पीट दिया। वीडियो बनाने पर उनके मोबाइल फोन पटककर तोड़ दिए। पुलिस से शिकायत करने के साथ ही वारदात का वीडियो भी दिया है।
शारदानगर निवासी युवती ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि एक नवंबर की रात करीब 12 बजे दोस्त के साथ बड़े चौराहे से कार से घर लौट रही थी। बेनाझावर से पहले पेट्रोल पंप के पास बिना नंबर की स्कूटी सवार दो युवकों ने पीछा कर अभद्र इशारे किए और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। विरोध पर आंखों के अस्पताल के पास ओवरटेक कर कार रुकवा ली और छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध पर एक और साथी को बुला लिया और तीनों ने ईंट-डंडों से हमला कर जान से मारने की धमकी दी। मोबाइल फोन भी तोड़ दिए। भीड़ जुटने पर आरोपी स्कूटी छोड़कर भाग गए। नजीराबाद थाना प्रभारी पवन सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में वारदात सही पाए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। स्कूटी से मिले ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर एक युवक की पहचान सुमित कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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शारदानगर निवासी युवती ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि एक नवंबर की रात करीब 12 बजे दोस्त के साथ बड़े चौराहे से कार से घर लौट रही थी। बेनाझावर से पहले पेट्रोल पंप के पास बिना नंबर की स्कूटी सवार दो युवकों ने पीछा कर अभद्र इशारे किए और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। विरोध पर आंखों के अस्पताल के पास ओवरटेक कर कार रुकवा ली और छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध पर एक और साथी को बुला लिया और तीनों ने ईंट-डंडों से हमला कर जान से मारने की धमकी दी। मोबाइल फोन भी तोड़ दिए। भीड़ जुटने पर आरोपी स्कूटी छोड़कर भाग गए। नजीराबाद थाना प्रभारी पवन सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में वारदात सही पाए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। स्कूटी से मिले ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर एक युवक की पहचान सुमित कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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