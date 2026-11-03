फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Young woman in a car molested at midnight; beaten after she resisted

कानपुर: आधी रात कार सवार युवती से छेड़छाड़, विरोध पर पीटा, दोस्त के साथ घर लौटते समय तीन युवकों ने की वारदात

Tue, 03 Nov 2026 07:34 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 03 Nov 2026 07:34 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Young woman in a car molested at midnight; beaten after she resisted
नजीराबाद थाना - फोटो : amar ujala
नजीराबाद थाना क्षेत्र के बेनाझावर के पास एक नवंबर की आधी रात स्कूटी सवार युवकों ने दोस्त के साथ कार से घर लौट रही युवती से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर दोनों पीट दिया। वीडियो बनाने पर उनके मोबाइल फोन पटककर तोड़ दिए। पुलिस से शिकायत करने के साथ ही वारदात का वीडियो भी दिया है।
विज्ञापन


शारदानगर निवासी युवती ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि एक नवंबर की रात करीब 12 बजे दोस्त के साथ बड़े चौराहे से कार से घर लौट रही थी। बेनाझावर से पहले पेट्रोल पंप के पास बिना नंबर की स्कूटी सवार दो युवकों ने पीछा कर अभद्र इशारे किए और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। विरोध पर आंखों के अस्पताल के पास ओवरटेक कर कार रुकवा ली और छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध पर एक और साथी को बुला लिया और तीनों ने ईंट-डंडों से हमला कर जान से मारने की धमकी दी। मोबाइल फोन भी तोड़ दिए। भीड़ जुटने पर आरोपी स्कूटी छोड़कर भाग गए। नजीराबाद थाना प्रभारी पवन सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में वारदात सही पाए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। स्कूटी से मिले ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर एक युवक की पहचान सुमित कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed