कानपुर: पंचर बनवा रहे किराना व्यापारी की कार से 90 हजार रुपये का बैग लेकर भागे स्कूटी सवार

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जानकारी के अनुसार, शिवली निवासी किराना व्यापारी सत्यम कार से आए थे। भन्नाना पुरवा में उनकी कार पंचर हो गई। वह कार से उतरकर पंचर बनवा रहे थे। इसी दौरान स्कूटी सवार दो युवक पहुंचे और कार में रखा रुपयों से भरा बैग लेकर भाग निकले।

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चमनगंज थाना क्षेत्र के भन्नाना पुरवा में स्कूटी सवार दो युवक पंचर बनवा रहे किराना व्यापारी की कार से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में करीब 90 हजार रुपये रखे थे। वारदात संगीता टॉकीज के पास हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश में पुलिस की तीन टीमें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं।