Kanpur Weather Update: हवा में नमी की कमी से बढ़ी धूप की जलन, सूखी हवाओं ने बढ़ाई परेशानी

{"_id":"62808a331be3bd27a815b279","slug":"kanpur-weather-update-due-to-lack-of-moisture-in-the-air-heat-increased-dry-winds-increased-the-problem","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Kanpur Weather Update: हवा में नमी की कमी से बढ़ी धूप की जलन, सूखी हवाओं ने बढ़ाई परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 15 May 2022 10:36 AM IST