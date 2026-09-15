Kanpur News: सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए कानपुर की टीम घोषित

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बालक वर्ग में युसूफ आलम, आयुष कुमार, आकाश शर्मा, मो. आरिज और समीर सिधानी टीम में हैं। यश सैनी और गणेश को अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में रखा गया है। बालिका वर्ग में लक्ष्मी शुक्ला, रोहिणिका पांडेय, कृताची, आन्या, त्वाहा, फातिमा और चैतन्या वाजपेई का चयन हुआ है। प्रिया गुप्ता और काव्या गुप्ता अतिरिक्त खिलाड़ी हैं।

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कानपुर। पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 22 से 25 सितंबर तक वाराणसी में होगी। प्रतियोगिता के लिए कानपुर मंडल की टीम का ट्रायल सोमवार को ग्रीनपार्क में हुआ। इसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम में चयन किया गया।