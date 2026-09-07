Kanpur: अखिलेश के निर्देश पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची सपा, इलाज का खर्च उठाने का ऐलान

महाराजपुर विधानसभा के पूर्व सपा प्रत्याशी फतेह बहादुर गिल ने कहा कि इलाज और कानूनी प्रक्रिया में आने वाला खर्च पार्टी की ओर से उठाया जाएगा। बताया गया कि बीते दिनों सब्जी लगाने वाले शिवम कठेरिया और उनकी मां पुष्पा पर आरोपियों ने ईंट और लाठी-डंडों से हमला किया था। हमले में शिवम को गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने उन्हें करीब छह माह तक बेड रेस्ट की सलाह दी है।

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