कानपुर: ‘नींद में उड़ाते थे फोन’, सोते हुए ट्रक चालकों को बनाते थे निशाना, चार शातिर गिरफ्तार, ये सामान बरामद

कानपुर में घाटमपुर कस्बे के सजेती थाना पुलिस ने रात में ट्रकों में सोने वाले चालकों के मोबाइल चोरी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चारो आरोपियों में एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से सात मोबाइल व नगदी बरामद की है।

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थाना प्रभारी अनुज भारती ने बताया कि दबिश देकर हमीरपुर के कोतवाली क्षेत्र मेरापुर निवासी हरभजन उर्फ छोटू निषाद, मुस्करा निवासी सोहेल, सजेती थाना क्षेत्र के लहुरी मऊ निवासी नितिन कुमार के साथ बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। बताया कि आरोपी टोल प्लाजा से हमीरपुर के बीच ट्रकों में सो रहे लोगों व चालकों के मोबाइल चोरी करते थे।