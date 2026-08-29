कानपुर: ‘नींद में उड़ाते थे फोन’, सोते हुए ट्रक चालकों को बनाते थे निशाना, चार शातिर गिरफ्तार, ये सामान बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 29 Aug 2026 10:32 AM IST
सार
Kanpur News: सजेती थाना पुलिस ने रात के वक्त ट्रकों में सो रहे चालकों को अपना निशाना बनाकर मोबाइल चोरी करने वाले चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब तीन लाख रुपये कीमत के सात एंड्रॉइड मोबाइल और नकदी बरामद की है।
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विस्तार
कानपुर में घाटमपुर कस्बे के सजेती थाना पुलिस ने रात में ट्रकों में सोने वाले चालकों के मोबाइल चोरी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चारो आरोपियों में एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से सात मोबाइल व नगदी बरामद की है।
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थाना प्रभारी अनुज भारती ने बताया कि दबिश देकर हमीरपुर के कोतवाली क्षेत्र मेरापुर निवासी हरभजन उर्फ छोटू निषाद, मुस्करा निवासी सोहेल, सजेती थाना क्षेत्र के लहुरी मऊ निवासी नितिन कुमार के साथ बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। बताया कि आरोपी टोल प्लाजा से हमीरपुर के बीच ट्रकों में सो रहे लोगों व चालकों के मोबाइल चोरी करते थे।
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सात मोबाइल व नगदी भी बरामद
उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से तीन लाख कीमत के सात मोबाइल व नगदी भी बरामद की गई है। चारों आरोपियों में सोहेल के खिलाफ चार, बाल अपचारी के खिलाफ दो, हरभजन व नितिन के खिलाफ एक-एक मामला विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।