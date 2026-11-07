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कानपुर: दिवाली पर मुस्तैद हैलट प्रशासन, 20 बेड की बर्न यूनिट तैयार, डॉक्टरों की विशेष टीमें बैकअप पर तैनात

Sat, 07 Nov 2026 03:43 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 07 Nov 2026 03:43 PM IST
सार

Kanpur News: हैलट अस्पताल में दिवाली पर किसी भी अग्निकांड से निपटने के लिए 20 बेड की विशेष बर्न यूनिट तैयार की गई है। डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है।

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Kanpur Hallet administration on alert for Diwali 20 bed burn unit ready
हैलट स्थित बर्न वार्ड - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में दिवाली पर किसी भी अप्रिय स्थिति या अग्निकांड से निपटने के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल में विशेष चिकित्सा व्यवस्थाएं की गई हैं। जलने से पीड़ित मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल परिसर में 20 बेड की विशेष बर्न यूनिट तैयार की गई है। प्लास्टिक सर्जन और जनरल सर्जन समेत प्रमुख क्लीनिकल विभागों की विशेष टीमें बैकअप के रूप में तैनात की गई हैं।

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प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां आगामी आदेश तक निरस्त कर दी गई हैं, ताकि स्टाफ की कमी न हो और मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके। उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में अस्पताल के कंट्रोल रूम नंबर 8887311393 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही, लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है।

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