कानपुर: दिवाली पर मुस्तैद हैलट प्रशासन, 20 बेड की बर्न यूनिट तैयार, डॉक्टरों की विशेष टीमें बैकअप पर तैनात

कानपुर में दिवाली पर किसी भी अप्रिय स्थिति या अग्निकांड से निपटने के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल में विशेष चिकित्सा व्यवस्थाएं की गई हैं। जलने से पीड़ित मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल परिसर में 20 बेड की विशेष बर्न यूनिट तैयार की गई है। प्लास्टिक सर्जन और जनरल सर्जन समेत प्रमुख क्लीनिकल विभागों की विशेष टीमें बैकअप के रूप में तैनात की गई हैं।

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प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां आगामी आदेश तक निरस्त कर दी गई हैं, ताकि स्टाफ की कमी न हो और मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके। उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में अस्पताल के कंट्रोल रूम नंबर 8887311393 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही, लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है।