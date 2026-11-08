कानपुर: ‘जश्न में न भूलें सेहत’, पटाखों-मिठाइयों से रहें सतर्क, लापरवाही बिगाड़ सकती है मजा, डॉक्टरों की सलाह

कानपुर में दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन इस दौरान खानपान और पटाखे जलाने में लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। बाजार में मिलने वाली मिलावटी मिठाइयां और अधिक तेल-मसाले वाले पकवान स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

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वहीं, पटाखों का धुआं सांस के मरीजों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। पटाखों से जलने और तेज आवाज से कान के पर्दे को नुकसान पहुंचने का भी खतरा रहता है। डॉक्टरों ने त्योहार के दौरान खानपान में सावधानी बरतने और पटाखे जलाते समय विशेष सतर्कता रखने की सलाह दी है।