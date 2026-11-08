Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur be cautious with firecrackers and sweets carelessness could spoil the fun advise of doctors

कानपुर: ‘जश्न में न भूलें सेहत’, पटाखों-मिठाइयों से रहें सतर्क, लापरवाही बिगाड़ सकती है मजा, डॉक्टरों की सलाह

Sun, 08 Nov 2026 10:01 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 08 Nov 2026 10:01 AM IST
सार

Kanpur News: दिवाली के जश्न में खानपान की लापरवाही और पटाखों का धुआं आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। डॉक्टरों ने शुगर, सांस और हृदय रोगियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

विज्ञापन
Kanpur be cautious with firecrackers and sweets carelessness could spoil the fun advise of doctors
पटाखे जलाते लोग - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन इस दौरान खानपान और पटाखे जलाने में लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। बाजार में मिलने वाली मिलावटी मिठाइयां और अधिक तेल-मसाले वाले पकवान स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

विज्ञापन

वहीं, पटाखों का धुआं सांस के मरीजों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। पटाखों से जलने और तेज आवाज से कान के पर्दे को नुकसान पहुंचने का भी खतरा रहता है। डॉक्टरों ने त्योहार के दौरान खानपान में सावधानी बरतने और पटाखे जलाते समय विशेष सतर्कता रखने की सलाह दी है।

विज्ञापन
Trending Videos

पटाखों से जलने पर तुरंत धोएं घाव

  • पटाखे हमेशा दूर से जलाएं।
  • जलने पर प्रभावित हिस्से को तुरंत पानी से धोएं।
  • एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा सकते हैं।
  • अधिक जलने पर तुरंत अस्पताल में दिखाएं।
  • जली हुई जगह पर मिट्टी के ढेले, किसी तरह का लेप या टूथपेस्ट न लगाएं।
  • छोटे बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें।

(हैलट के स्किन रोग विभागाध्यक्ष डॉ. डीपी शिवहरे की सलाह)

विज्ञापन

शुगर के मरीज मिठाइयों से रहें दूर

  • शुगर के मरीज बाजार की मिठाइयों से पूरी तरह परहेज करें।
  • खोया व मावा बाहर से खरीदने के बजाय घर पर शुद्ध सामग्री या दालों से बनी मिठाई तैयार करें।
  • मिठाइयों और चीनी का सेवन सीमित मात्रा में करें।
  • शराब के सेवन से पूरी तरह दूर रहें।
  • लगातार उल्टियां या बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
  • बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

 (उर्सला के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. शैलेंद्र तिवारी की सलाह)

विज्ञापन

सांस के मरीज धुएं से बचें

  • दमा (अस्थमा), ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी के मरीज पटाखों के धुएं से पूरी तरह दूर रहें।
  • घर से बाहर निकलते समय एन-95 मास्क का प्रयोग करें।
  • अपनी इनहेलर दवाइयां हमेशा अपने पास रखें।
  • तेज आवाज वाले बम और भारी पटाखों से कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है।
  • बुजुर्गों, बच्चों और हृदय रोगियों को अत्यधिक शोरगुल वाली जगहों से दूर रखें।

(टीबी व चेस्ट रोग विभाग के डॉ. संजय कुमार की सलाह)

तले-भुने पकवान बिगाड़ सकते हैं पेट की हालत

  • कचौड़ी, समोसे और ज्यादा तेल-मसाले वाले पकवानों से एसिडिटी, पेट दर्द और अपच हो सकती है।
  • बेक्ड या कम तेल में बने विकल्प चुनें।
  • दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं।
  • नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ का सेवन करें।
  • खुली और रंग-बिरंगी मिठाइयों से फूड पॉइजनिंग या पेट का संक्रमण (गैस्ट्रोएंटेराइटिस) हो सकता है।

(गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. विनय कुमार की सलाह)

आपात स्थिति में इन नंबरों पर करें फोन

  • कंट्रोल रूम: 0512-2333810, 9335301096
  • उर्सला अस्पताल: 0512-231144
  • हैलट अस्पताल: 8887311393
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed