कानपुर: शासन से नामित अफसर खंगालेगा नगर निगम का भ्रष्टाचार, अभियंत्रण विभाग के 12 अधिकारी-कर्मचारी रडार पर

कानपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार की जड़ें अब शासन से नामित मुख्य अभियंता स्तर का एक नया अधिकारी उखाड़ेगा। इस संबंध में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शासन को पत्र लिखा है। वर्षों से चले आ रहे नगर निगम के इस भ्रष्टाचार में अभियंत्रण विभाग से जुड़े करीब 12 अधिकारी और कर्मचारी फंस सकते हैं। इन पर कार्रवाई भी हो सकती है। नगर निगम में कई अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही जगह जमे हुए हैं।

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इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि तबादले से पहले ही ये बचाव के रास्ते भी निकाल लेते हैं। इन्हीं की मदद से ठेकेदारों का सरगना गोविंद शुक्ला अपनी हुकूमत चला रहा था। अब जब इस मामले में जांच शुरू हुई, तो पांच फर्में काली सूची में डाली गईं। एफआईआर और गिरफ्तारियां भी हुईं, तो परतें खुलने लगीं। मामले में विभाग के कर्मचारियों की ठेकेदार सिंडिकेट से सांठगांठ की जांच के लिए नगर आयुक्त ने समिति भी गठित की है।