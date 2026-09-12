कानपुर: भदई अमावस्या पर आस्था की भीड़, नमामि गंगे घाट पर तड़के से उमड़े श्रद्धालु, हर-हर गंगे के जयकारे गूंजे

शुक्लागंज में भदई अमावस्या पर शुक्रवार को सीताराम कॉलोनी स्थित नमामि गंगे घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर घाट पर पूजन-पाठ के बाद दान-पुण्य किया। इस दौरान हर-हर गंगे के जयकारे से माहौल गूंजता रहा। वहीं, स्नान पर्व के चलते गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ रही। उधर, रोक के बावजूद लोगों ने प्रतिबंंधित घाटों पर भी जान जोखिम में डालते हुए गंगा स्नान किया।

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शुक्रवार को तड़ते पांच बजे से गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नमामि गंगे घाट पर पहुंचने लगा। यहां सुरक्षा की दृष्टि से पांच नाव, नाविक, दस गोताखोर के अलावा पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। घाट पर रस्से की बैरिकेडिंग कराई गई थी। मोटरबोट से गंगा स्नान करने वालों की निगरानी भी हुईं। सुबह लखनऊ से आने वाले पैसेंजर ट्रेनों में गंगा स्नान करने वालों की भीड़ रही।