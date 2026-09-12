कानपुर: भदई अमावस्या पर आस्था की भीड़, नमामि गंगे घाट पर तड़के से उमड़े श्रद्धालु, हर-हर गंगे के जयकारे गूंजे

कानपुर: भदई अमावस्या पर आस्था की भीड़, नमामि गंगे घाट पर तड़के से उमड़े श्रद्धालु, हर-हर गंगे के जयकारे गूंजे
Kanpur News: शुक्लागंज में भदई अमावस्या पर नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं ने सुरक्षा घेरे के बीच गंगा स्नान कर दान-पुण्य किया। बढ़े जलस्तर के कारण प्रतिबंधित किए गए बालू व पक्का घाटों पर पहुंचे लोगों को पुलिस ने हिदायत देकर हटाया।
विस्तार
शुक्लागंज में भदई अमावस्या पर शुक्रवार को सीताराम कॉलोनी स्थित नमामि गंगे घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर घाट पर पूजन-पाठ के बाद दान-पुण्य किया। इस दौरान हर-हर गंगे के जयकारे से माहौल गूंजता रहा। वहीं, स्नान पर्व के चलते गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ रही। उधर, रोक के बावजूद लोगों ने प्रतिबंंधित घाटों पर भी जान जोखिम में डालते हुए गंगा स्नान किया।
शुक्रवार को तड़ते पांच बजे से गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नमामि गंगे घाट पर पहुंचने लगा। यहां सुरक्षा की दृष्टि से पांच नाव, नाविक, दस गोताखोर के अलावा पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। घाट पर रस्से की बैरिकेडिंग कराई गई थी। मोटरबोट से गंगा स्नान करने वालों की निगरानी भी हुईं। सुबह लखनऊ से आने वाले पैसेंजर ट्रेनों में गंगा स्नान करने वालों की भीड़ रही।
श्रद्धालुओं की संख्या कम रही
घाट पर मेले जैसा माहौल रहा। हालांकि नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण खतरे के डर से श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। वहीं बालू घाट, पक्का घाट, शिवबाबा घाट, जाजमऊ के चंदन घाट पर गंगा स्नान पर रोक होने के बावजूद लोगों ने गंगा स्नान किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे लोगों को घाटों से हटाया गया और हिदायत दी गई।