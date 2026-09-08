कानपुर: अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड ट्रैक निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, मिट्टी परीक्षण का काम शुरू, जाम से मिलेगी मुक्ति

कानपुरवासियों को रोजाना रेलवे क्रासिंगों पर लगने वाले भीषण जाम और ट्रैफिक के झाम से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए अनवरगंज से मंधना के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रैक के किनारे विभिन्न स्थलों पर मिट्टी के परीक्षण का काम शुरू कर दिया गया है।

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कानपुर विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के सामने रेलवे ट्रैक के पास दो अलग-अलग स्थानों पर बोरिंग मशीनें लगाकर मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए। विशेषज्ञों की टीम मिट्टी की भार वहन क्षमता और संरचनात्मक मजबूती की जांच कर रही है, जिसके आधार पर एलिवेटेड ट्रैक के पिलर और नींव की डिजाइन तैयार की जाएगी।