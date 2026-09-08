कानपुर: अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड ट्रैक निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, मिट्टी परीक्षण का काम शुरू, जाम से मिलेगी मुक्ति

कानपुर: अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड ट्रैक निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, मिट्टी परीक्षण का काम शुरू, जाम से मिलेगी मुक्ति
Kanpur News: अनवरगंज से मंधना के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण के लिए मिट्टी परीक्षण का काम शुरू हो गया है। सोमवार को कानपुर विवि के सामने सॉइल टेस्टिंग की गई, जिससे जल्द ही पिलरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
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कानपुरवासियों को रोजाना रेलवे क्रासिंगों पर लगने वाले भीषण जाम और ट्रैफिक के झाम से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए अनवरगंज से मंधना के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रैक के किनारे विभिन्न स्थलों पर मिट्टी के परीक्षण का काम शुरू कर दिया गया है।
कानपुर विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के सामने रेलवे ट्रैक के पास दो अलग-अलग स्थानों पर बोरिंग मशीनें लगाकर मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए। विशेषज्ञों की टीम मिट्टी की भार वहन क्षमता और संरचनात्मक मजबूती की जांच कर रही है, जिसके आधार पर एलिवेटेड ट्रैक के पिलर और नींव की डिजाइन तैयार की जाएगी।
दर्जनों क्रासिंगों के जाम से मिलेगी राहत
अनवरगंज से मंधना के बीच स्थित कई व्यस्त रेलवे क्रासिंगों जैसे रावतपुर, कल्याणपुर आदि के कारण रोजाना हजारों राहगीरों और वाहन चालकों को घंटों जाम में जूझना पड़ता है। एलिवेटेड ट्रैक बन जाने के बाद ट्रेनें ऊपर से गुजरेंगी, जिससे नीचे की सभी क्रासिंग पूरी तरह से सिग्नल-फ्री हो जाएंगी।