कानपुर: सड़कों पर फैली बजरी की सफाई शुरू, महापौर ने जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल, बोलीं- कल बटेंगे कपड़े व भोजन

कानपुर शहर की प्रमुख सड़कों पर बिखरी बजरी और गिट्टी से होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। महापौर प्रमिला पांडेय ने खुद कमान संभालते हुए पीडब्ल्यूडी की जीटी रोड, हैलट अस्पताल के आसपास और दक्षिण क्षेत्र के प्रमुख नंदलाल चौराहे पर फैली बजरी को हटवाने का काम शुरू कराया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को राहत मिल सके।

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सड़कों का जायजा लेने के बाद महापौर प्रमिला पांडेय सीधे बाढ़ से प्रभावित जरौली और सुंदर नगर इलाकों में पहुंचीं। वहां उन्होंने जलभराव से प्रभावित नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। स्थानीय निवासियों ने महापौर को बताया कि बाढ़ का पानी घरों में घुसने के कारण उनके पास पहनने और इस्तेमाल करने के लिए कपड़े तक नहीं बचे हैं, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।