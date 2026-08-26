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कानपुर हादसा: अनियंत्रित होकर डिवाइडर में घुसी कार, अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त, घायल अस्पताल में भर्ती

Wed, 26 Aug 2026 11:15 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 26 Aug 2026 11:15 AM IST
सार

Kanpur News: कोहना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा बैराज के अटल घाट के पास एक अनियंत्रित एक्सयूवी कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार सवार लोगों को चोटें आईं।

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Kanpur Car loses control and rams into divider front section badly damaged injured admitted to hospital
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के गंगा बैराज क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कोहना थाना क्षेत्र के अंतर्गत अटल घाट के पास बुधवार को एक अनियंत्रित कार बेकाबू होकर सड़क के बीचों-बीच बने डिवाइडर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह परखच्चे उड़कर क्षतिग्रस्त हो गया।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा होते ही मौके पर अफरातफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। कार की रफ्तार तेज होने के कारण उसमें सवार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है।

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