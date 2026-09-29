कन्नौज: पूर्व एमएलसी की ब्रेड फैक्टरी में लगी आग, दो मजदूर झुलसे, हालत गंभीर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घायलों की पहचान फर्रुखाबाद के अमृतपुर निवासी विजय कुमार अवस्थी (36) और जलालपुर पनवारा निवासी शिवम दुबे (26) के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों मजदूर फैक्टरी में काम कर रहे थे तभी अचानक आग लग गई और वे उसकी चपेट में आ गए। आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। आग इतनी तेजी से फैली कि मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया और घायलों को बाहर निकाला।मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने बताया कि दोनों मजदूर 40 से 50 प्रतिशत तक झुलस गए हैं, इसलिए बेहतर इलाज के लिए उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार यह ब्रेड फैक्टरी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी नौशाद अली की है। इसी कारण मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है।प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी होने से इन्कार कर दिया है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस को किसी ने इस तरह की घटना के बारे में जानकारी नहीं दी है। सीओ सिटी सुरेश मलिक को मौके पर भेज कर जांच कराई जाएगी।